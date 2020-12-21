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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:51
mustbe написав:
Есть неподтверждённая
информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем
как я дал эту новость, было очень клево
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:57
mustbe написав:
Есть неподтверждённая
информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем
Экономически целесообразнее на "просроченныех" картах продлить 5% КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:16
кто платит 5% чистыми.. об экономике мало задумывается
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38
ukrprom2014 написав: mustbe написав:
Есть неподтверждённая
информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем
Экономически целесообразнее на "просроченныех" картах продлить 5% КБ.
ИМХО, далеко не факт. В реальных цифрах нужно смотреть, а не вот так вот "целесообразнее то-то". Не все же пойдут переоформлять карты. В итоге кто-то отвалится от программы кешбэков и сумма расходов на КБ по картам существующих клиентов однозначно упадет, а при продлении "просроченных" карт не упала бы. Ну и вообще программа как бы направлена на привлечение новых клиентов, а не удержание старых, поэтому старые клиенты решают свои проблемы самостоятельно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:43
А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?
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посетитель
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:47
посетитель написав:
А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?
Сказали, что не будут давать, потому что на финансах слишком часто спрашивают.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:57
прислали ключ-код на 600 грн.
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velvet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:01
velvet написав:
прислали ключ-код на 600 грн.
Да, только ссылка не открывается и дата активации до 22.12.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:01
velvet мне тоже. только ссылка чего-то битая, пишет ошибку
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02
ingtrans написав: посетитель написав:
А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?
Сказали, что не будут давать, потому что на финансах слишком часто спрашивают.
Не жартуйте. Тут за відсутній туалетний папір у НБУ скаржаться, а 100 грн заникати - це розстрільна стаття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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