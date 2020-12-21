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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:51

  mustbe написав:Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем
как я дал эту новость, было очень клево
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:57

  mustbe написав:Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем

Экономически целесообразнее на "просроченныех" картах продлить 5% КБ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:16

кто платит 5% чистыми.. об экономике мало задумывается :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38

  ukrprom2014 написав:
  mustbe написав:Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем

Экономически целесообразнее на "просроченныех" картах продлить 5% КБ.

ИМХО, далеко не факт. В реальных цифрах нужно смотреть, а не вот так вот "целесообразнее то-то". Не все же пойдут переоформлять карты. В итоге кто-то отвалится от программы кешбэков и сумма расходов на КБ по картам существующих клиентов однозначно упадет, а при продлении "просроченных" карт не упала бы. Ну и вообще программа как бы направлена на привлечение новых клиентов, а не удержание старых, поэтому старые клиенты решают свои проблемы самостоятельно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:47

  посетитель написав:А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?

Сказали, что не будут давать, потому что на финансах слишком часто спрашивают.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:57

прислали ключ-код на 600 грн.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:01

  velvet написав:прислали ключ-код на 600 грн.

Да, только ссылка не открывается и дата активации до 22.12. :o
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velvet мне тоже. только ссылка чего-то битая, пишет ошибку
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02

  ingtrans написав:
  посетитель написав:А когда 100 грн. за открытый накопительный счёт давать должны?

Сказали, что не будут давать, потому что на финансах слишком часто спрашивают.

Не жартуйте. Тут за відсутній туалетний папір у НБУ скаржаться, а 100 грн заникати - це розстрільна стаття.
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klug
 
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