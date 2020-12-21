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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43
velvet ну ключ на 1000 по другому акку я тоже жду
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:15
Щедро!
По карте Ашан к Новому Году:
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:29
Esq
Тоже налили щедро, но за прошлый месяц ни купил в Ашане ничгошенько.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1000 за 90 тоже отсутствует.
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