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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43

velvet ну ключ на 1000 по другому акку я тоже жду
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2699
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:15

Щедро!

По карте Ашан к Новому Году:

Shanovnyj Kliente! Kredytnyi limit za Vashou kartkou *** zbilsheno do 37500.00UAH!
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:29

Esq
Тоже налили щедро, но за прошлый месяц ни купил в Ашане ничгошенько.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2280
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

1000 за 90 тоже отсутствует.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:28

  Esq написав:По карте Ашан к Новому Году:

Shanovnyj Kliente! Kredytnyi limit za Vashou kartkou *** zbilsheno do 37500.00UAH!

Эту карту дают нормально или с трудом?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Эту карту дают нормально или с трудом?

Правильная легенда - решает.
Налапшал, пока бродил по Ашану, пришел КЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ахтунг!
Кто не получил ключ на 600 за 60, срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10, там по номеру телефона проверят и активируют вручную. Торопитесь, ибо срок активации действительно только один день.
Тем, кто набил 90 транзакций, ключи еще не рассылали, когда — неизвестно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто активировал ключ на 600, поделитесь ссылочкой для активации, проверю, не надурили ли в поддержке.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3601
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:35

  Ferlakur написав:Кто активировал ключ на 600, поделитесь ссылочкой для активации, проверю, не надурили ли в поддержке.

https://www.ochevygoda.com.ua/cashback- ... %B0/order/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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