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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43
velvet ну ключ на 1000 по другому акку я тоже жду
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:15
Щедро!
По карте Ашан к Новому Году:
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:29
Esq
Тоже налили щедро, но за прошлый месяц ни купил в Ашане ничгошенько.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1000 за 90 тоже отсутствует.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:28
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Правильная легенда - решает.
Налапшал, пока бродил по Ашану, пришел КЛ.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ахтунг!
Кто не получил ключ на 600 за 60, срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10, там по номеру телефона проверят и активируют вручную. Торопитесь, ибо срок активации действительно только один день.
Тем, кто набил 90 транзакций, ключи еще не рассылали, когда — неизвестно.
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто активировал ключ на 600, поделитесь ссылочкой для активации, проверю, не надурили ли в поддержке.
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:35
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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