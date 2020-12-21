RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1310131113121313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5342
З нами з: 20.03.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:32

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.

Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 14.10.08
Подякував: 212 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:02

Да уж, сервер их немного поднапрягся сегодня :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2701
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:07

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.

Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.

Можно не звонить, а общаться в чате Очевыгоды
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3317
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шото соточка за накопительный никак не придет
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чат Очевыгоды ответит только завтра часов в 10 утра. Оставила им сообщение, сообщил робот, что сейчас они ответить не могут, как только смогут ответят. Полистала историю - после 19 часов если пишешь, то отвечают утром.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 232
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 30 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:26

      velvet написав:
    Можно не звонить, а общаться в чате Очевыгоды

    В чате сказали, не можем ответить, свяжемся с вами позже.
    Ferlakur
     
    Повідомлень: 3603
    З нами з: 14.10.08
    Подякував: 212 раз.
    Подякували: 163 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:28

      Ferlakur написав:
      Flamingo написав:
      Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
    совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.

    Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.

    Извините, что задел Ваше самолюбие - на само деле смысл того о чем хотел написать был о другом - о том что "очевыгодовская горячка" в самый нужный момент превратилась в пшик.
    Еще раз: примите мои искренние извинения за мой, не корректный по отношению к Вам, тон сообщения. :oops:
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
    Аватар користувача
    1

     
    Повідомлень: 5342
    З нами з: 20.03.15
    Подякував: 93 раз.
    Подякували: 1248 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 1310131113121313
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, MASolomko, Spring, valya, velvet, wolt450 і 6 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Конкорд (9060)
    22.12.2020 21:26
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.