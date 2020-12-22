Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.
Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.
Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.
Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.
Чат Очевыгоды ответит только завтра часов в 10 утра. Оставила им сообщение, сообщил робот, что сейчас они ответить не могут, как только смогут ответят. Полистала историю - после 19 часов если пишешь, то отвечают утром.
РЕФКИ
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Ferlakur написав:срочно звоните в поддержку Очевыгоды (044)333 30 10
совет не о чем, поскольку пару часов назад там просто отвечал автоответчик и предлагал оставить свое сообщение. Код то в итоге активировать удалось, после обращения к персмену. Но это заслуга скорее не его - просто в итоге "звёзды на лого Сибаса" похоже таки сошлись в нужную комбинацию.
Ну я не такой уважаемый клиент, как вы, персменов мне не положено, вот и пришлось звонить. Вы уж простите Христа ради за такое мое убожество.
Извините, что задел Ваше самолюбие - на само деле смысл того о чем хотел написать был о другом - о том что "очевыгодовская горячка" в самый нужный момент превратилась в пшик. Еще раз: примите мои искренние извинения за мой, не корректный по отношению к Вам, тон сообщения.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0