Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22

omb написав: Flamingo в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю

Ну вообще залет скажем не первый. Были случаи когда форумчанам приходилось и "выгрызать" положенное. Ну и в минус банку нельзя не записать имхо глупейшую систему выплаты бонусов, когда если тебе положено, ты еще должен не пропустить пуш и ввести его до определенной даты а потом еще ждать хз сколько (от 10 до 25 рабочих дней, которые еще и не выдерживаются банком). Да не тратьте ресурсы на содержание и поддержание этой хрени - отдайте людям положенное сразу и безусловно. Ну вот не верю я что "экономия" на тех кто не успел или забыл активировать код перекрывает зарплаты всех тех дармоедов, кто это все сопровождает. Так на фуа это сдалось?