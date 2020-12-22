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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1312131313141315>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:54

  Hack-Stock написав:написано же, протягом 25 рабочих дней, после конца акции придёт ключ, чё вы паникуете, ещё не прошло 25 рабочих дней

Ну как бы основной кипиш сегодняшнего дня о том, что кому сегодня пришел "код на 600", увидели что ввести его надо сегодня до полуночи, или он превратится в тыкву. А вот весь функционал несколько часов выдавал ошибку сервера, а очевыгода самоустранилась включив автоответчик. Кстати персмен прдтвердил что проблема есть и она массовая, а код надо было таки ввести именно сегодня. И писал что если до 20-00 не получится, чтобы обращались к нему, он будет создавать заявку. Так что повод для кипиша таки был :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Так что повод для кипиша таки был

Этот "кипиш" со 100 грн уже продолжается несколько дней. Но это не кишиш, а невтерпеж :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:12

Flamingo в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:21

  omb написав:в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю

Угу, деньги на акции уже просто заканчиваются, вот и кидают всех потихоньку. Кто-то может целый месяц яйца пробивал поштучно, а тут такой плевок от УкрСиба, что должен за полдня срочно активировать код.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:22

  omb написав:Flamingo в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю

Ну вообще залет скажем не первый. Были случаи когда форумчанам приходилось и "выгрызать" положенное. Ну и в минус банку нельзя не записать имхо глупейшую систему выплаты бонусов, когда если тебе положено, ты еще должен не пропустить пуш и ввести его до определенной даты а потом еще ждать хз сколько (от 10 до 25 рабочих дней, которые еще и не выдерживаются банком). Да не тратьте ресурсы на содержание и поддержание этой хрени - отдайте людям положенное сразу и безусловно. Ну вот не верю я что "экономия" на тех кто не успел или забыл активировать код перекрывает зарплаты всех тех дармоедов, кто это все сопровождает. Так на фуа это сдалось? :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:29

  Flamingo написав:в минус банку нельзя не записать имхо глупейшую систему выплаты бонусов, когда если тебе положено, ты еще должен не пропустить пуш и ввести его до определенной даты а потом еще ждать хз сколько (от 10 до 25 рабочих дней, которые еще и не выдерживаются банком). Да не тратьте ресурсы на содержание и поддержание этой хрени - отдайте людям положенное сразу и безусловно. Ну вот не верю я что "экономия" на тех кто не успел или забыл активировать код перекрывает зарплаты всех тех дармоедов, кто это все сопровождает. Так на фуа это сдалось? :(


может просто издеваются? :)

Поведение людей на различные стимулы в большинстве случаев просчитываются математически с помощью теории игр. Вполне возможно, что эти акции не что инное как чья-то курсовая работа :lol:

Как пример, подобное отношение - это по сути вызов. Вас ставят перед выбором - унижаясь выпрашивать бонусы. Либо распрощаться. Если вы часто выбираете первый вариант, вы по сути постоянно соглашаетесь на унижение. Таким образом авторитет банка в ваших глазах растет, а ваш собственный падает... 8)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По ссылке в телефоне на Очевыгоды нет опции ввода кода, что делать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:40

  ishvara написав:По ссылке в телефоне на Очевыгоды нет опции ввода кода, что делать?

Всё есть. Нажмите на значек CASHBACK.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У меня открывается только Фора и Пополнение мобильного счета. Похоже, остальное разобрали ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:45

Лол, рили лажа какая-то.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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