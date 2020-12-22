Hack-Stock написав:написано же, протягом 25 рабочих дней, после конца акции придёт ключ, чё вы паникуете, ещё не прошло 25 рабочих дней
Ну как бы основной кипиш сегодняшнего дня о том, что кому сегодня пришел "код на 600", увидели что ввести его надо сегодня до полуночи, или он превратится в тыкву. А вот весь функционал несколько часов выдавал ошибку сервера, а очевыгода самоустранилась включив автоответчик. Кстати персмен прдтвердил что проблема есть и она массовая, а код надо было таки ввести именно сегодня. И писал что если до 20-00 не получится, чтобы обращались к нему, он будет создавать заявку. Так что повод для кипиша таки был
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
omb написав:в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю
Угу, деньги на акции уже просто заканчиваются, вот и кидают всех потихоньку. Кто-то может целый месяц яйца пробивал поштучно, а тут такой плевок от УкрСиба, что должен за полдня срочно активировать код.
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
omb написав:Flamingo в оправдание банка - это по-моему первый такой микрозалет, что совпало и до конца дня и сервер тю-тю
Ну вообще залет скажем не первый. Были случаи когда форумчанам приходилось и "выгрызать" положенное. Ну и в минус банку нельзя не записать имхо глупейшую систему выплаты бонусов, когда если тебе положено, ты еще должен не пропустить пуш и ввести его до определенной даты а потом еще ждать хз сколько (от 10 до 25 рабочих дней, которые еще и не выдерживаются банком). Да не тратьте ресурсы на содержание и поддержание этой хрени - отдайте людям положенное сразу и безусловно. Ну вот не верю я что "экономия" на тех кто не успел или забыл активировать код перекрывает зарплаты всех тех дармоедов, кто это все сопровождает. Так на фуа это сдалось?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:в минус банку нельзя не записать имхо глупейшую систему выплаты бонусов, когда если тебе положено, ты еще должен не пропустить пуш и ввести его до определенной даты а потом еще ждать хз сколько (от 10 до 25 рабочих дней, которые еще и не выдерживаются банком). Да не тратьте ресурсы на содержание и поддержание этой хрени - отдайте людям положенное сразу и безусловно. Ну вот не верю я что "экономия" на тех кто не успел или забыл активировать код перекрывает зарплаты всех тех дармоедов, кто это все сопровождает. Так на фуа это сдалось?
может просто издеваются?
Поведение людей на различные стимулы в большинстве случаев просчитываются математически с помощью теории игр. Вполне возможно, что эти акции не что инное как чья-то курсовая работа
Как пример, подобное отношение - это по сути вызов. Вас ставят перед выбором - унижаясь выпрашивать бонусы. Либо распрощаться. Если вы часто выбираете первый вариант, вы по сути постоянно соглашаетесь на унижение. Таким образом авторитет банка в ваших глазах растет, а ваш собственный падает...
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.