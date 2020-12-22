Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:47
Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 22 гру, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:52
да нет, это как выплаты в партнерках - часть шлет сама, у части надо запрашивать после минималки,касался по работе - есть внушительный пласт, которые не запращиваются месяцами (а видимо и годами) - деньги в партнерке, а не в валютной системе
так что обычная статистика: то-се, процентик сэкономили
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