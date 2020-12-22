RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1312131313141315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:47

Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 22 гру, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 09.12.12
Подякував: 265 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:52

  Амвросий написав:Как пример, подобное отношение - это по сути вызов. Вас ставят перед выбором - унижаясь выпрашивать бонусы. Либо распрощаться. Если вы часто выбираете первый вариант, вы по сути постоянно соглашаетесь на унижение. Таким образом авторитет банка в ваших глазах растет, а ваш собственный падает... 8)


да нет, это как выплаты в партнерках - часть шлет сама, у части надо запрашивать после минималки,касался по работе - есть внушительный пласт, которые не запращиваются месяцами (а видимо и годами) - деньги в партнерке, а не в валютной системе

так что обычная статистика: то-се, процентик сэкономили
cohan
 
Повідомлень: 573
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1312131313141315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, Google Adsense [Bot], IDAN, kreuz, Lost, Oktawa і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91816)
22.12.2020 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.