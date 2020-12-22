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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:47

Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 22 гру, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:52

  Амвросий написав:Как пример, подобное отношение - это по сути вызов. Вас ставят перед выбором - унижаясь выпрашивать бонусы. Либо распрощаться. Если вы часто выбираете первый вариант, вы по сути постоянно соглашаетесь на унижение. Таким образом авторитет банка в ваших глазах растет, а ваш собственный падает... 8)


да нет, это как выплаты в партнерках - часть шлет сама, у части надо запрашивать после минималки,касался по работе - есть внушительный пласт, которые не запращиваются месяцами (а видимо и годами) - деньги в партнерке, а не в валютной системе

так что обычная статистика: то-се, процентик сэкономили
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Так на фуа это сдалось?

Все что нас не убивает- делает нас сильнее :)
А возможно банку интересны наши ip, с которых эти самые коды подтверждения отправляются для дальнейших манипуляций.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:14

Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:28

  ishvara написав:Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.

10 часов - это громко сказано, совершенно случайно прочёл в пол-десятого вечера. Обычно давали несколько дней, потому и не парился. Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного, это при том, что в месяц трачу на мобильный примерно 40 грн. :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:29

  Искатель написав:Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...

мне как раз пришло на 300 грн.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С акциями, наверное, уже всё. В декабре ни одной. А как-то начал привыкать.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:41

  reef написав:
  Искатель написав:Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...

мне как раз пришло на 300 грн.

Это за ноябрь? Странно, мне ничего не приходило -ни в СМС, ни в Вайбер, никуда. Завтра утром буду тормошить всех.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:51

  reef написав:
  ishvara написав:Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.

10 часов - это громко сказано, совершенно случайно прочёл в пол-десятого вечера. Обычно давали несколько дней, потому и не парился. Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного, это при том, что в месяц трачу на мобильный примерно 40 грн. :(

Мне пришел сертификат на пополнение мобильного, написано "Использовать до 22.12"
А сайт Очевыгоды написал, что автоматом пополнят в течение 4-х дней.
Что за ерунда?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:17

  ishvara написав:Мне пришел сертификат на пополнение мобильного, написано "Использовать до 22.12"
А сайт Очевыгоды написал, что автоматом пополнят в течение 4-х дней.
Что за ерунда?

точно, мне тоже пришёл в 23:00, прочёл только сейчас... Это напоминает соревнования по ориентированию. Короче банк жаба задавила. :mrgreen:
reef
 
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