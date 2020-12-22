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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 22:47
Ладно, пополнение счета тоже годится )
Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода. Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
Востаннє редагувалось ishvara
в Вів 22 гру, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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ishvara
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:52
Амвросий написав:
Как пример, подобное отношение - это по сути вызов. Вас ставят перед выбором - унижаясь выпрашивать бонусы. Либо распрощаться. Если вы часто выбираете первый вариант, вы по сути постоянно соглашаетесь на унижение. Таким образом авторитет банка в ваших глазах растет, а ваш собственный падает...
да нет, это как выплаты в партнерках - часть шлет сама, у части надо запрашивать после минималки,касался по работе - есть внушительный пласт, которые не запращиваются месяцами (а видимо и годами) - деньги в партнерке, а не в валютной системе
так что обычная статистика: то-се, процентик сэкономили
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:11
Flamingo написав:
Так на фуа это сдалось?
Все что нас не убивает- делает нас сильнее
А возможно банку интересны наши ip, с которых эти самые коды подтверждения отправляются для дальнейших манипуляций.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:14
Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:28
ishvara написав:
Ладно, пополнение счета тоже годится )Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода.
Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
10 часов - это громко сказано, совершенно случайно прочёл в пол-десятого вечера. Обычно давали несколько дней, потому и не парился. Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного, это при том, что в месяц трачу на мобильный примерно 40 грн.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:29
Искатель написав:
Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...
мне как раз пришло на 300 грн.
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reef
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:31
С акциями, наверное, уже всё. В декабре ни одной. А как-то начал привыкать.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:41
reef написав: Искатель написав:
Все это очень интересно, но мне лично не приходило сообщение, хотя я участвовал в акции "300 грн за 30 операций". Нигде никакого сообщения не пришло.
Что делать? Может, дернуть горячую линию Укрсиба?
В Очевыгоде никто не отвечает, поздно уже...
мне как раз пришло на 300 грн.
Это за ноябрь? Странно, мне ничего не приходило -ни в СМС, ни в Вайбер, никуда. Завтра утром буду тормошить всех.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:51
reef написав: ishvara написав:
Ладно, пополнение счета тоже годится )Но вообще, свинство, конечно, дать 10 часов на ввод кода.
Да еще и смс не пришла, случайно зашел в приложение и там увидел.
10 часов - это громко сказано, совершенно случайно прочёл в пол-десятого вечера. Обычно давали несколько дней, потому и не парился. Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного, это при том, что в месяц трачу на мобильный примерно 40 грн.
Мне пришел сертификат на пополнение мобильного, написано "Использовать до 22.12"
А сайт Очевыгоды написал, что автоматом пополнят в течение 4-х дней.
Что за ерунда?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 00:17
ishvara написав:
Мне пришел сертификат на пополнение мобильного, написано "Использовать до 22.12"
А сайт Очевыгоды написал, что автоматом пополнят в течение 4-х дней.
Что за ерунда?
точно, мне тоже пришёл в 23:00, прочёл только сейчас... Это напоминает соревнования по ориентированию. Короче банк жаба задавила.
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