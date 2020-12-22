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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 03:19
reef написав:
С акциями, наверное, уже всё. В декабре ни одной. А как-то начал привыкать.
Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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