Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 03:19
Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 23 гру, 2020 04:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я чувствую себя лхом каким-то как в разводилове Сильпо, где если не принял звонок в конкретный отрезок 3-х минут (3 по 1) или голос показался разводилльным - то вместо положенной тебе машины Ауди ты получил сухой хрен. Но там авто, а тут заслуженная 600/1000. И жди каждый день, успевай, звони.
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