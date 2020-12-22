Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 03:19
Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 23 гру, 2020 04:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я чувствую себя лхом каким-то как в разводилове Сильпо, где если не принял звонок в конкретный отрезок 3-х минут (3 по 1) или голос показался разводилльным - то вместо положенной тебе машины Ауди ты получил сухой хрен. Но там авто, а тут заслуженная 600/1000. И жди каждый день, успевай, звони.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 06:33
К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Вот и вместо денег: активируйте до конца дня, заканчивающиеся серты, неприсланный Искателю ключ.)
|