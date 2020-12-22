|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 03:19
reef написав:
С акциями, наверное, уже всё. В декабре ни одной. А как-то начал привыкать.
Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5190
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 04:48
Я чувствую себя лхом каким-то как в разводилове Сильпо, где если не принял звонок в конкретный отрезок 3-х минут (3 по 1) или голос показался разводилльным - то вместо положенной тебе машины Ауди ты получил сухой хрен. Но там авто, а тут заслуженная 600/1000. И жди каждый день, успевай, звони.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 791
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 05:15
klug написав:
але формат змінили на розіграші.
на пранк
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 06:33
К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Вот и вместо денег: активируйте до конца дня, заканчивающиеся серты, неприсланный Искателю ключ.)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4610
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:07
reef написав:
Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного
деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:49
wtf написав: reef написав:
Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного
деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии
Обіцяють виплатити на мобільний за 4 робочі дні,тобто дуже швидко
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 580
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:01
guntherhouse777 написав:
К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Та ладно, итак хорошо покормились.. с другими банками не сравнимо просто
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:12
tarasum написав: wtf написав: reef написав:
Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного
деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии
Обіцяють виплатити на мобільний за 4 робочі дні,тобто дуже швидко
Ну пунктуальность - это явно не "конёк" Сибаса - они обещали по сотке за открытие накопительного раздать в течение 10 рабочих дней, после окончания срока приема кода. Сегодня уже пошел 13й...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5352
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, IDAN
, Monk23
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|