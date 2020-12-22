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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 03:19

  reef написав:С акциями, наверное, уже всё. В декабре ни одной. А как-то начал привыкать.

Не зовсім правда. У грудні мінімум три акції, але формат змінили на розіграші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 04:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я чувствую себя лхом каким-то как в разводилове Сильпо, где если не принял звонок в конкретный отрезок 3-х минут (3 по 1) или голос показался разводилльным - то вместо положенной тебе машины Ауди ты получил сухой хрен. Но там авто, а тут заслуженная 600/1000. И жди каждый день, успевай, звони.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:але формат змінили на розіграші.

на пранк
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:33

К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Вот и вместо денег: активируйте до конца дня, заканчивающиеся серты, неприсланный Искателю ключ.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного

деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:49

  wtf написав:
  reef написав:Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного

деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии

Обіцяють виплатити на мобільний за 4 робочі дні,тобто дуже швидко
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:01

  guntherhouse777 написав:К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Та ладно, итак хорошо покормились.. с другими банками не сравнимо просто
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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  tarasum написав:
  wtf написав:
  reef написав:Естественно кешбек заказать не получилось, довольствовался пополнением мобильного

деньги с мобильного можно вывести на карту с потерей нескольких % на комиссии

Обіцяють виплатити на мобільний за 4 робочі дні,тобто дуже швидко
Ну пунктуальность - это явно не "конёк" Сибаса - они обещали по сотке за открытие накопительного раздать в течение 10 рабочих дней, после окончания срока приема кода. Сегодня уже пошел 13й... :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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