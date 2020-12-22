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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:56
guntherhouse777
та да, интересно что будет в следующем году
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59
omb написав:guntherhouse777
та да, интересно что будет в следующем году
Добавят Екстру?
Или заменят Экстрой?
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