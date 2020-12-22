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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:56
guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году
Кешбечные карты!
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:55
Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
И ни слуху, ни духу.
Это что было?
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:20
Так ничего и не получил.Не я ни жена.Сказали,что вчера отправляли ,а у меня даже не установлено приложение и уже ничего сделать нельзя.У меня было 60 за 600,а у жены 30 за 300.Просто капец.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36
Нет,сказали только пуш уведомлениями отправляли.Специально,чтоб поменьше людей получило.
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