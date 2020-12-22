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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:56

guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году :)
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59

  omb написав:guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году :)

Добавят Екстру?
Или заменят Экстрой?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 317 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:55

Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
И ни слуху, ни духу.
Это что было? :|
rollo
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:20

Так ничего и не получил.Не я ни жена.Сказали,что вчера отправляли ,а у меня даже не установлено приложение и уже ничего сделать нельзя.У меня было 60 за 600,а у жены 30 за 300.Просто капец.
Вадимка
 
Повідомлень: 139
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33

  Вадимка написав:вчера отправляли, а у меня даже не установлено приложение
Вчерашний ключ-код кто-то получил в смс?
Всегда этот канал считал надежнее приложения – все ключ-коды приходили вовремя.
killer bees
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.08.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36

Нет,сказали только пуш уведомлениями отправляли.Специально,чтоб поменьше людей получило.
Вадимка
 
Повідомлень: 139
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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