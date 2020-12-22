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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:56
guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году
Кешбечные карты!
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:55
Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
И ни слуху, ни духу.
Это что было?
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:20
Так ничего и не получил.Не я ни жена.Сказали,что вчера отправляли ,а у меня даже не установлено приложение и уже ничего сделать нельзя.У меня было 60 за 600,а у жены 30 за 300.Просто капец.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36
Нет,сказали только пуш уведомлениями отправляли.Специально,чтоб поменьше людей получило.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:49
У меня и пушей нет ни по одному из акков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54
перезвонили с очевыгоды ... дозвонитьься самому и в чате писать безпополезно .. несколько раз оставил роботу сообщение что они при*** ...
кура сказала что мне приходил ключв в застосунок .. ховорю не приходил ..
говрбю - активируй сама .. говрит не могу срок прошел надо было до -го .. говрю а чего дозвониттся нельзя? почему в чатах никто не отвечал всера это так задумано было?
подтвердила что были от меня неоднократные звонки ...
сказала что составит обращение - может мне ПОЙДУТ НА ВСТРЕЧУ ...
говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ... то что мне не пришел пуш - это ваши проблемы ... то что я зналд что у вас сбой и пыьался вчера это исправить звонком - но не смог жэто сделать - у вас зафиксировано тоже
ну сказала разберется
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:03
в общем тут точный рассчет на это ...
во первых сама схема?
зачем тот маразм - они мне шлют код, а потом им же этот же код?
ЗАЧЕМ? выполнил условия - зачисли бабки ...
поэтому тут рассчет что одним не придет сообщение - а им скажут сам дурак пропустил срок активации, другой просто забудет про это что участвовал и куда там что ввобдить.
европейский банк в общем
кому не пришло ... звоните - осталяйте пару малюков им на автоответчик потом перезвонят 0- при чем надо несколько раз так .. один они тоже могут "не заметить"
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:16
Дозвонился.Тож самое! Раньше они подменяли правила задним числом по программам лояльности, так что че уж тут удивляться
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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