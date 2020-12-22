Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54

перезвонили с очевыгоды ... дозвонитьься самому и в чате писать безпополезно .. несколько раз оставил роботу сообщение что они при*** ...



кура сказала что мне приходил ключв в застосунок .. ховорю не приходил ..

говрбю - активируй сама .. говрит не могу срок прошел надо было до -го .. говрю а чего дозвониттся нельзя? почему в чатах никто не отвечал всера это так задумано было?

подтвердила что были от меня неоднократные звонки ...

сказала что составит обращение - может мне ПОЙДУТ НА ВСТРЕЧУ ...

говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ... то что мне не пришел пуш - это ваши проблемы ... то что я зналд что у вас сбой и пыьался вчера это исправить звонком - но не смог жэто сделать - у вас зафиксировано тоже



ну сказала разберется

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