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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:56

guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году :)
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2708
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:59

  omb написав:guntherhouse777 та да, интересно что будет в следующем году :)

Добавят Екстру?
Или заменят Экстрой?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4613
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:55

Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
И ни слуху, ни духу.
Это что было? :|
rollo
 
Повідомлень: 1086
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:20

Так ничего и не получил.Не я ни жена.Сказали,что вчера отправляли ,а у меня даже не установлено приложение и уже ничего сделать нельзя.У меня было 60 за 600,а у жены 30 за 300.Просто капец.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33

  Вадимка написав:вчера отправляли, а у меня даже не установлено приложение
Вчерашний ключ-код кто-то получил в смс?
Всегда этот канал считал надежнее приложения – все ключ-коды приходили вовремя.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:36

Нет,сказали только пуш уведомлениями отправляли.Специально,чтоб поменьше людей получило.
Вадимка
 
Повідомлень: 139
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:49

  Вадимка написав:Нет,сказали только пуш уведомлениями отправляли.Специально,чтоб поменьше людей получило.

У меня и пушей нет ни по одному из акков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54

перезвонили с очевыгоды ... дозвонитьься самому и в чате писать безпополезно .. несколько раз оставил роботу сообщение что они при*** ...

кура сказала что мне приходил ключв в застосунок .. ховорю не приходил ..
говрбю - активируй сама .. говрит не могу срок прошел надо было до -го .. говрю а чего дозвониттся нельзя? почему в чатах никто не отвечал всера это так задумано было?
подтвердила что были от меня неоднократные звонки ...
сказала что составит обращение - может мне ПОЙДУТ НА ВСТРЕЧУ ...
говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ... то что мне не пришел пуш - это ваши проблемы ... то что я зналд что у вас сбой и пыьался вчера это исправить звонком - но не смог жэто сделать - у вас зафиксировано тоже

ну сказала разберется
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:03

в общем тут точный рассчет на это ...
во первых сама схема?
зачем тот маразм - они мне шлют код, а потом им же этот же код?
ЗАЧЕМ? выполнил условия - зачисли бабки ...
поэтому тут рассчет что одним не придет сообщение - а им скажут сам дурак пропустил срок активации, другой просто забудет про это что участвовал и куда там что ввобдить.
европейский банк в общем

кому не пришло ... звоните - осталяйте пару малюков им на автоответчик потом перезвонят 0- при чем надо несколько раз так .. один они тоже могут "не заметить"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:16

  IMPRINTER написав:в общем тут точный рассчет на это ...
во первых сама схема?
зачем тот маразм - они мне шлют код, а потом им же этот же код?
ЗАЧЕМ? выполнил условия - зачисли бабки ...
поэтому тут рассчет что одним не придет сообщение - а им скажут сам дурак пропустил срок активации, другой просто забудет про это что участвовал и куда там что ввобдить.
европейский банк в общем

кому не пришло ... звоните - осталяйте пару малюков им на автоответчик потом перезвонят 0- при чем надо несколько раз так .. один они тоже могут "не заметить"

Дозвонился.Тож самое! Раньше они подменяли правила задним числом по программам лояльности, так что че уж тут удивляться
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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