|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:18
IMPRINTER написав:
говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ...
Обязанность банка выполнять условия акции.
А обязанность вовремя отвечать на звонки в условия акции не входит
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2969
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:25
О, блин, и укрсиб туда же.Тоже срёт на клиентов.А начиналось всё хорошо...
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:31
Амвросий написав: IMPRINTER написав:
говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ...
Обязанность банка выполнять условия акции.
А обязанность вовремя отвечать на звонки в условия акции не входит
ну то что мне никакого пуша не приходило - у меня есть доказательства ) в виде скрина )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37833
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6027 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:35
На вчерашнее обращение в чате Очевыгоды ответа нет. На сегодняшнее тоже.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 234
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:44
Уже 20 рабдней на выплату кешбека после активации ключа
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1904
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46
Ждём соточку уже в следующем году
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1904
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:56
rollo написав:
Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
И ни слуху, ни духу.
Это что было?
Свяжутся, скорее всего, но не так быстро
"Ещё 21 числа", когда на дворе 23 число - это ни о чем. Мне может через пару недель перезвонила моя менеджер.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:57
Я так розумію, що уся історія з кодами полягає у тому, що формально Сибас акції лише замовляє, а проводить афілійована прокладка:
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК » (далі – Банк).
Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.
1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «КЕЕ Лояльність і Винагороди» (далі – Виконавець).
Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.
Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5191
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00
Так а чё там с тысячей за 90 платежей? Ещё прийдёт или типа вчера разослали коды?
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
unknownurl ждем ключ, вчера было на 600 грн
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|