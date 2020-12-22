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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1316131713181319>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:18

  IMPRINTER написав:говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ...


Обязанность банка выполнять условия акции.
А обязанность вовремя отвечать на звонки в условия акции не входит :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

О, блин, и укрсиб туда же.Тоже срёт на клиентов.А начиналось всё хорошо...
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:31

  Амвросий написав:
  IMPRINTER написав:говорю ей на какую нах встречу - ваша обязанность выполнить условия акции - мне ваша встреча не нужна - выполняйте что обезали ...


Обязанность банка выполнять условия акции.
А обязанность вовремя отвечать на звонки в условия акции не входит :mrgreen:


ну то что мне никакого пуша не приходило - у меня есть доказательства ) в виде скрина )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:35

На вчерашнее обращение в чате Очевыгоды ответа нет. На сегодняшнее тоже.
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:44

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    Уже 20 рабдней на выплату кешбека после активации ключа
    .......
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    Ждём соточку уже в следующем году
    .......
    Boundless
     
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:56

      rollo написав:Ещё 21 числа на Вайбер пришло уведомление, что вошел в число клиентов, которые могут обслуживаться дистанционно, про что получу СМС и со мной свяжется персмен.
    И ни слуху, ни духу.
    Это что было? :|

    Свяжутся, скорее всего, но не так быстро :) "Ещё 21 числа", когда на дворе 23 число - это ни о чем. Мне может через пару недель перезвонила моя менеджер.
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    ingtrans
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:57

    Я так розумію, що уся історія з кодами полягає у тому, що формально Сибас акції лише замовляє, а проводить афілійована прокладка:
    1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК » (далі – Банк).
    Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.
    1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «КЕЕ Лояльність і Винагороди» (далі – Виконавець).
    Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.
    Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    Так а чё там с тысячей за 90 платежей? Ещё прийдёт или типа вчера разослали коды?
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    Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

    unknownurl ждем ключ, вчера было на 600 грн
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
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