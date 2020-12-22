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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

  IMPRINTER написав:ну то что мне никакого пуша не приходило - у меня есть доказательства ) в виде скрина )


а в условиях акции сказано, что пуши должны вовремя приходить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

  unknownurl написав:Так а чё там с тысячей за 90 платежей? Ещё прийдёт или типа вчера разослали коды?

Никто не писал, что получил ключ-код на 1000. Ждём.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:05

  guntherhouse777 написав:К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Вот и вместо денег: активируйте до конца дня, заканчивающиеся серты, неприсланный Искателю ключ.)

Кстати, в чате горлинии Укрсиба написали:
Действительно, видим то, что вам не был отправлен ключ-код. Со своей стороны отправим запрос для уточнения и проверки информации. Ответ будет предоставлен в данном чате.

А Очевыгода молчит, как партизаны.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сорян, не осилил вникать в 20+ сообщений
Жду вместе с вами
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:07

  klug написав:Я так розумію, що уся історія з кодами полягає у тому, що формально Сибас акції лише замовляє, а проводить афілійована прокладка:
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК » (далі – Банк).
Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.
1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «КЕЕ Лояльність і Винагороди» (далі – Виконавець).
Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.
Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.


у всех проводят прокладки ... тока данные прокладка сама у всех передает безх танцев с бубнами
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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