|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
IMPRINTER написав:
ну то что мне никакого пуша не приходило - у меня есть доказательства ) в виде скрина )
а в условиях акции сказано, что пуши должны вовремя приходить?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2972
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
unknownurl написав:
Так а чё там с тысячей за 90 платежей? Ещё прийдёт или типа вчера разослали коды?
Никто не писал, что получил ключ-код на 1000. Ждём.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:05
guntherhouse777 написав:
К концу года осталось мало маркетингового бюджета, видимо.
Вот и вместо денег: активируйте до конца дня, заканчивающиеся серты, неприсланный Искателю ключ.)
Кстати, в чате горлинии Укрсиба написали:
Действительно, видим то, что вам не был отправлен ключ-код. Со своей стороны отправим запрос для уточнения и проверки информации. Ответ будет предоставлен в данном чате.
А Очевыгода молчит, как партизаны.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:06
Сорян, не осилил вникать в 20+ сообщений
Жду вместе с вами
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:07
klug написав:
Я так розумію, що уся історія з кодами полягає у тому, що формально Сибас акції лише замовляє, а проводить афілійована прокладка:
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК » (далі – Банк).
Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.
1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «КЕЕ Лояльність і Винагороди» (далі – Виконавець).
Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.
Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.
у всех проводят прокладки ... тока данные прокладка сама у всех передает безх танцев с бубнами
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37835
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6027 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:21
В общем, #зеленелайно2. Всё хорошее когда-то заканчивается.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:30
Кто-то успел что-то получить... А у меня лично это была первая акция
Я честно набивал 30 транзакций, никаких морковок поштучно. Обидно.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:55
Похоже, зеленый цвет - это заразно. Или действительно лимит выбрали
Такое ощущение, что ничего уже не будет по этим акциям. Поздравляю тех, кто успел что-то получить.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|