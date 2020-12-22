RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1317131813191320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
balance
 
Повідомлень: 202
З нами з: 24.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:18

  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5357
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:20

  Flamingo написав:
  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет

Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...
Искатель
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 22.02.16
Подякував: 638 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:28

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет

Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...

так я теж хвилююсь за свою тисячу)) але щойно в чаті відповіли про 25 днів,що треба почекати, поки не віднєкуються, може все ще вигорить
до речі 100 грн за накопичувальний теж не прийшло і теж кажуть до 20 днів
сьогодні по ходу 17 день всього лиш...
balance
 
Повідомлень: 202
З нами з: 24.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1317131813191320
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], IDAN, jay2004, mihasik, ramaz, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9083)
23.12.2020 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.