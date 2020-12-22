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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:13
так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
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balance
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:18
balance написав:
так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:20
Flamingo написав: balance написав:
так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет
Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...
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Искатель
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:28
Искатель написав: Flamingo написав: balance написав:
так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет
Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...
так я теж хвилююсь за свою тисячу)) але щойно в чаті відповіли про 25 днів,що треба почекати, поки не віднєкуються, може все ще вигорить
до речі 100 грн за накопичувальний теж не прийшло і теж кажуть до 20 днів
сьогодні по ходу 17 день всього лиш...
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balance
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