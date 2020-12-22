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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:18

  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:20

  Flamingo написав:
  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет

Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:28

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  balance написав:так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет

Причем некоторым вообще ничего не пришло. И если бы не эта ветка на форуме, никто бы и не догадался о кидке...

так я теж хвилююсь за свою тисячу)) але щойно в чаті відповіли про 25 днів,що треба почекати, поки не віднєкуються, може все ще вигорить
до речі 100 грн за накопичувальний теж не прийшло і теж кажуть до 20 днів
сьогодні по ходу 17 день всього лиш...
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:29

  Искатель написав:
  omb написав:
  Искатель написав:А Очевыгода молчит, как партизаны.
Разгребутся, видать что-то там пошло не так, не было раньше столько жалоб.

Так даже не отвечают: ни на звонки, ни на чат.

Мій перс доречі теж нічого не зміг прояснити, йому кажуть не надають за мене інфу. Це перс такий чи Очевигода (чат не працює в мене...) дуже пихата?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Так а чё там с тысячей за 90 платежей? Ещё прийдёт или типа вчера разослали коды?

Пока никто не подтвердил
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:38

  Амвросий написав:
  omb написав:кто платит 5% чистыми.. об экономике мало задумывается :mrgreen:


Если правильно понимаю, эти 5% платит продавец, но если это крупный магазин, то списываются они на расходы. Т.е. эти 5% в цену товара не включаются.

Все в плюсе - магазин ничего не теряет и приобретает довольного покупателя, покупатель получает кешбек, банк проценты и оборот, государство информацию о покупках и предпочтениях физлица :)

не правильно понимаете, магазины ничего банку не платят, они даже могут и не знать картой какого банка проходила оплата.
С чего вдруг магазин банку будет платить 5% - на основании чего?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:51

  ol_zy написав:С чего вдруг магазин банку будет платить 5% - на основании чего?


За обслуживание расчетов через POS-терминал банк-эквайер взимает комиссию-вознаграждение. Комиссия может уплачиваться как отдельно, так и списываться с суммы средств, зачисляемых на счет предприятия (в зависимости от условий договора). Независимо от выбранного способа комиссию относим в состав админрасходов (счет 92) предприятия (п. 16 П(С)БУ 16 «Расходы»).

Комиссия не 5%, но и кешбек не все получают. А комиссия платится по всем покупкам, поэтому банк имеет возможность платить кешбек больше, чем получает по конкретным операциям.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:51

ol_zy то он скорее всего про сертификаты писал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:С чего вдруг магазин банку будет платить 5% - на основании чего?

такого точно нет
максимум что может сделать магазин - предложить беспроцентную рассрочку на определенные товары при условии оформления через банка-партнера , как легка розсрочка от аллы и их аналог от моно и привата
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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