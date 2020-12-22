Додано: Сер 23 гру, 2020 16:18

balance написав: так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду)) так а може рано кіпіш піднімати, протягом 25 робочих днів після закінчення акції(30 листопада) буде надіслано ключ - ще весь наступний тиждень попереду))

Вы наверное не поняли или не оценили всю прелесть ситуации - тем кому было положено по 600 грн. - им уже и поддержка Сибаса, и горячка Очевыгоды в 2 голоса подтверждают, что уже "поздно пить Боржоми, если почки отпали". Типа Вы свои коды уже д.б. получить и активировать до прошедшей полуночи. А кто не успел тот опИ3дал ;(. По этим участникам никто ни про какие-либо 25 дней речь уже не ведет