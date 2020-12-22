На счет субъекта хозяйствования (продавца) может поступать не вся стоимость товара (услуги), а сумма:
— за минусом комиссии банка, удерживаемой автоматически согласно договору;
— за минусом бонусов (в рамках участия в программе лояльности, разработанной банком для торгово-услужных точек, например, по программе «Бонус Плюс»). По договоренности с банком бонусы (недоплата за товар), как правило, являются своего рода торговой скидкой субъекта хозяйствования (подробнее см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2017, № 77, с. . Впрочем, некоторые субъекты хозяйствования — участники программы «Бонус Плюс» осторожничают и расценивают недоплату за проданный товар из-за бонусов как комиссию, взимаемую банком за расчетное обслуживание по операциям с картами «Бонус Плюс».
ol_zy написав:С чего вдруг магазин банку будет платить 5% - на основании чего?
За обслуживание расчетов через POS-терминал банк-эквайер взимает комиссию-вознаграждение. Комиссия может уплачиваться как отдельно, так и списываться с суммы средств, зачисляемых на счет предприятия (в зависимости от условий договора). Независимо от выбранного способа комиссию относим в состав админрасходов (счет 92) предприятия (п. 16 П(С)БУ 16 «Расходы»).
Комиссия не 5%, но и кешбек не все получают. А комиссия платится по всем покупкам, поэтому банк имеет возможность платить кешбек больше, чем получает по конкретным операциям.
за Украину не скажу, а за USA скажу - видел выписки мерчантов, там там за всякие visa premium, а Amex так тем более помимо обычных 1+% на все карты очень даже лупится 3-4%, врать не буду, но как бы не до 6%, конечно - таких транзакций мало, но как понимаю, источник буржуйских кешбеков в том числе и оттуда
Пора создавать тему кешбек. Чтобы наконец-то просветить всех как оно работает. Ключевое слово в кешбеке «интерчейндж». Поэтому у большого числа банков кешбек не превышает 1% на все. Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов. Банк платит повышенный кешбек в выбранной категории, но и за другие оплаты вне выбранной категории все равно получает ставку интерчендж, но не выплачивает клиенту. Таким образом у банка более-менее есть возможность выравнять расходы на кешбек программы и при этом остаться в "плюсе".
У укрсиба другая стратегия, они для превлечения клиентов готовы платить 500 грн каждый месяц на протяжении года из своего бюджета. Этакая приманка лишь бы стать клиентом банка. Тоже самое наблюдается у ПУМБа который заложил в бюджет 300 грн на человека по коммунальной акции.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 23 гру, 2020 20:07, всього редагувалось 2 разів.
unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
Ради интереса посмотрел свои траты и кешбек в моно У меня грязными чуть менее процента и то это за счёт партнёрского кешбека.
cohan написав:за Украину не скажу, а за USA скажу - видел выписки мерчантов, там там за всякие visa premium, а Amex так тем более помимо обычных 1+% на все карты очень даже лупится 3-4%, врать не буду, но как бы не до 6%
Но они же тогда обладателей таких карт должны просто ненавидеть. Интересно, как у них насчёт стремительно ломающихся терминалов по пути следования обладателя премиальной карты? Разумеется, если вынести за скобки магазины уровня воллмарта?
unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
Ради интереса посмотрел свои траты и кешбек в моно У меня грязными чуть менее процента и то это за счёт партнёрского кешбека.
Это значит, что часть операций вы проводили вообще без кэшбэка. Можно поинтересоваться, что вас на это сподвигло? Я могу понять людей, которые вообще карт сторонятся, не то, что за кэшбэками следить, но они и не платят ими без крайней необходимости. Также могу понять своего знакомого, который завёл себе карту Монобанка и платит ею везде, ибо ему лень вникать, даже когда я ему выкладываю рабочий, проверенный вариант, нужно только пойти, сделать, и пользоваться, но ему лень даже это, и 300-400 дополнительных гривен в месяц для него недостаточный стимул. Но вы-то на форуме читаете и пишете, наверняка карта у вас сильно не одна... Так что же в этом случае? Настолько большие траты, что максимального кэшбэка не хватает?
M-Audio написав:Это значит, что часть операций вы проводили вообще без кэшбэка. Можно поинтересоваться, что вас на это сподвигло? Я могу понять людей, которые вообще карт сторонятся, не то, что за кэшбэками следить, но они и не платят ими без крайней необходимости. Также могу понять своего знакомого, который завёл себе карту Монобанка и платит ею везде, ибо ему лень вникать, даже когда я ему выкладываю рабочий, проверенный вариант, нужно только пойти, сделать, и пользоваться, но ему лень даже это, и 300-400 дополнительных гривен в месяц для него недостаточный стимул. Но вы-то на форуме читаете и пишете, наверняка карта у вас сильно не одна... Так что же в этом случае? Настолько большие траты, что максимального кэшбэка не хватает?
У меня моно основная карта, поэтому очень часто перевожу с нее на другие карты и за это, естественно, не получаю кешбек, но учитываю в расходах. Думаю если убрать переводы на карту из расходов, кешбек грязными будет не более 1.3%.
P.S. кто владеет англ, вот видос как это все работает: https://youtu.be/ySH5SudRwak. Кроме того, в Америке действительно могут отказать клиенту с премиум картами (но не ПС Visa или MasterCard), т.к. магазину не выгодно платить повышенный интерчейндж.