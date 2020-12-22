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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:56

Вот статья по особенностям бухучета с РРО:
https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/ ... 44594.html

На счет субъекта хозяйствования (продавца) может поступать не вся стоимость товара (услуги), а сумма:

за минусом комиссии банка, удерживаемой автоматически согласно договору;

за минусом бонусов (в рамках участия в программе лояльности, разработанной банком для торгово-услужных точек, например, по программе «Бонус Плюс»). По договоренности с банком бонусы (недоплата за товар), как правило, являются своего рода торговой скидкой субъекта хозяйствования (подробнее см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2017, № 77, с. 8). Впрочем, некоторые субъекты хозяйствования — участники программы «Бонус Плюс» осторожничают и расценивают недоплату за проданный товар из-за бонусов как комиссию, взимаемую банком за расчетное обслуживание по операциям с картами «Бонус Плюс».
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:58

  Амвросий написав:
  ol_zy написав:С чего вдруг магазин банку будет платить 5% - на основании чего?


За обслуживание расчетов через POS-терминал банк-эквайер взимает комиссию-вознаграждение. Комиссия может уплачиваться как отдельно, так и списываться с суммы средств, зачисляемых на счет предприятия (в зависимости от условий договора). Независимо от выбранного способа комиссию относим в состав админрасходов (счет 92) предприятия (п. 16 П(С)БУ 16 «Расходы»).

Комиссия не 5%, но и кешбек не все получают. А комиссия платится по всем покупкам, поэтому банк имеет возможность платить кешбек больше, чем получает по конкретным операциям.


за Украину не скажу, а за USA скажу - видел выписки мерчантов, там там за всякие visa premium, а Amex так тем более помимо обычных 1+% на все карты очень даже лупится 3-4%, врать не буду, но как бы не до 6%, конечно - таких транзакций мало, но как понимаю, источник буржуйских кешбеков в том числе и оттуда
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пора создавать тему кешбек. Чтобы наконец-то просветить всех как оно работает.
Ключевое слово в кешбеке «интерчейндж». Поэтому у большого числа банков кешбек не превышает 1% на все.
Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов. Банк платит повышенный кешбек в выбранной категории, но и за другие оплаты вне выбранной категории все равно получает ставку интерчендж, но не выплачивает клиенту. Таким образом у банка более-менее есть возможность выравнять расходы на кешбек программы и при этом остаться в "плюсе".

У укрсиба другая стратегия, они для превлечения клиентов готовы платить 500 грн каждый месяц на протяжении года из своего бюджета. Этакая приманка лишь бы стать клиентом банка.
Тоже самое наблюдается у ПУМБа который заложил в бюджет 300 грн на человека по коммунальной акции.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 23 гру, 2020 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:04

эта акция для банка убыточкая ..
там нету никакого дохода ...

просто тратят деньги маркетингового бюджета ...
за мои 30 копеек трат платят 600 грн ... какой нах интерченжь?

экономят на билбоардах и телерекламе и направляют средства маркетинговогог бюджета на такие акции ...
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:07

  unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

M-Audio написав:
  unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
Ради интереса посмотрел свои траты и кешбек в моно
У меня грязными чуть менее процента и то это за счёт партнёрского кешбека.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:10

  cohan написав:за Украину не скажу, а за USA скажу - видел выписки мерчантов, там там за всякие visa premium, а Amex так тем более помимо обычных 1+% на все карты очень даже лупится 3-4%, врать не буду, но как бы не до 6%
Но они же тогда обладателей таких карт должны просто ненавидеть. Интересно, как у них насчёт стремительно ломающихся терминалов по пути следования обладателя премиальной карты? Разумеется, если вынести за скобки магазины уровня воллмарта?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:17

  unknownurl написав:
M-Audio написав:
  unknownurl написав:Если кешбек категорийный, то и процент больший, но в итоге-то все равно кешбек будет ±1% от всех расходов.
Удивительно, что при всём обилии предложений на рынке, которые в сумме позволяют получать кэшбэк существенно более 1% по практически всем операциям, средняя цифра кэшбэка, выплачиваемого банком, не дотягивает даже до этого одного процента. Монобанк когда-то публиковал.
Ради интереса посмотрел свои траты и кешбек в моно
У меня грязными чуть менее процента и то это за счёт партнёрского кешбека.

Это значит, что часть операций вы проводили вообще без кэшбэка. Можно поинтересоваться, что вас на это сподвигло? Я могу понять людей, которые вообще карт сторонятся, не то, что за кэшбэками следить, но они и не платят ими без крайней необходимости. Также могу понять своего знакомого, который завёл себе карту Монобанка и платит ею везде, ибо ему лень вникать, даже когда я ему выкладываю рабочий, проверенный вариант, нужно только пойти, сделать, и пользоваться, но ему лень даже это, и 300-400 дополнительных гривен в месяц для него недостаточный стимул. Но вы-то на форуме читаете и пишете, наверняка карта у вас сильно не одна... Так что же в этом случае? Настолько большие траты, что максимального кэшбэка не хватает?
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

M-Audio написав:Это значит, что часть операций вы проводили вообще без кэшбэка. Можно поинтересоваться, что вас на это сподвигло? Я могу понять людей, которые вообще карт сторонятся, не то, что за кэшбэками следить, но они и не платят ими без крайней необходимости. Также могу понять своего знакомого, который завёл себе карту Монобанка и платит ею везде, ибо ему лень вникать, даже когда я ему выкладываю рабочий, проверенный вариант, нужно только пойти, сделать, и пользоваться, но ему лень даже это, и 300-400 дополнительных гривен в месяц для него недостаточный стимул. Но вы-то на форуме читаете и пишете, наверняка карта у вас сильно не одна... Так что же в этом случае? Настолько большие траты, что максимального кэшбэка не хватает?


У меня моно основная карта, поэтому очень часто перевожу с нее на другие карты и за это, естественно, не получаю кешбек, но учитываю в расходах. Думаю если убрать переводы на карту из расходов, кешбек грязными будет не более 1.3%.

P.S. кто владеет англ, вот видос как это все работает: https://youtu.be/ySH5SudRwak. Кроме того, в Америке действительно могут отказать клиенту с премиум картами (но не ПС Visa или MasterCard), т.к. магазину не выгодно платить повышенный интерчейндж.
unknownurl
 
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