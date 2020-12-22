Додано: Сер 23 гру, 2020 20:04

эта акция для банка убыточкая ..

там нету никакого дохода ...



просто тратят деньги маркетингового бюджета ...

за мои 30 копеек трат платят 600 грн ... какой нах интерченжь?



экономят на билбоардах и телерекламе и направляют средства маркетинговогог бюджета на такие акции ...

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