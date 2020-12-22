та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:37
та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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