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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1319132013211322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:37

  omb написав:ol_zy то он скорее всего про сертификаты писал

та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен.

Ну как бы виртуальный таки то нужен. Иначе как бы проходили оплаты? И на чем бы тогда ликпей зарабатывал предоставляя возможность принимать оплаты через них

  ol_zy написав:А если оплата на нексте, то принимающая сторона вообще ничего за это не платит, только клиент 1грн (зависит от принимающей организации) за платеж привату.

Уверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:18

  ol_zy написав:Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен.


при оплате в интернете тот-же процент комиссии продавец заплатит компании предоставляющей сервис приёма карточных платежей. Тоже самое, что и с терминалом.

Комиссия может сразу вычитаться из суммы оплаты и продавцу на счет будут зачисляться деньги уже после вычета комиссии. Либо продавцу может зачисляться вся оплата, но он будет должен регулярно перечислять платежному сервису или банку комиссии от полученных сумм. Зависит от договора.


Суть в том, что если это крупный магазин или другое юрлицо, то все эти комиссии учитываются как расходы и по сути продавец за них не платит.

Это не работает только для фопов на едином налоге, т.к. у них доходом считаются все поступления и расходы не учитываются.
Амвросий
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