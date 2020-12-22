та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:37
та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну как бы виртуальный таки то нужен. Иначе как бы проходили оплаты? И на чем бы тогда ликпей зарабатывал предоставляя возможность принимать оплаты через них
Уверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:18
при оплате в интернете тот-же процент комиссии продавец заплатит компании предоставляющей сервис приёма карточных платежей. Тоже самое, что и с терминалом.
Комиссия может сразу вычитаться из суммы оплаты и продавцу на счет будут зачисляться деньги уже после вычета комиссии. Либо продавцу может зачисляться вся оплата, но он будет должен регулярно перечислять платежному сервису или банку комиссии от полученных сумм. Зависит от договора.
Суть в том, что если это крупный магазин или другое юрлицо, то все эти комиссии учитываются как расходы и по сути продавец за них не платит.
Это не работает только для фопов на едином налоге, т.к. у них доходом считаются все поступления и расходы не учитываются.
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