Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26

ol_zy написав: Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен. Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен.

ol_zy написав: А если оплата на нексте, то принимающая сторона вообще ничего за это не платит, только клиент 1грн (зависит от принимающей организации) за платеж привату. А если оплата на нексте, то принимающая сторона вообще ничего за это не платит, только клиент 1грн (зависит от принимающей организации) за платеж привату.

Ну как бы виртуальный таки то нужен. Иначе как бы проходили оплаты? И на чем бы тогда ликпей зарабатывал предоставляя возможность принимать оплаты через нихУверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит