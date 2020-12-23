та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:37
та вроде ж про КБ 5% за инет платежи. Сертификаты никак с 5% не связаны да и не кешбек эти серты.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну как бы виртуальный таки то нужен. Иначе как бы проходили оплаты? И на чем бы тогда ликпей зарабатывал предоставляя возможность принимать оплаты через них
Уверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:18
при оплате в интернете тот-же процент комиссии продавец заплатит компании предоставляющей сервис приёма карточных платежей. Тоже самое, что и с терминалом.
Комиссия может сразу вычитаться из суммы оплаты и продавцу на счет будут зачисляться деньги уже после вычета комиссии. Либо продавцу может зачисляться вся оплата, но он будет должен регулярно перечислять платежному сервису или банку комиссии от полученных сумм. Зависит от договора.
Суть в том, что если это крупный магазин или другое юрлицо, то все эти комиссии учитываются как расходы и по сути продавец за них не платит.
Это не работает только для фопов на едином налоге, т.к. у них доходом считаются все поступления и расходы не учитываются.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:39
транзакций таких мало: вообще нестандартных карт процентов 15%, а дорогих до 5%,
+ в описаниях там видны типы (Business* Platinum* Сапфире кажется, в общем, что-то пафосное) и подозреваю, что в US такие карты не достаются кому попало как у нас ) соответственно, клиент более желанный
хотя если поискать на сайте Amex некоторые кешбеки тоже до 6% обещают, даже для AppleCard это жирно: скорее всего, не на все покупки
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:42
Что значит не платит? Очень доже платит? Или если он получил меньше чем был платеж это по вашему он не заплатил? И вообще разве любые расходы это не минус для предприятия. Как бы этот минус не получился - через прямую оплату, через взаимозачет и т.п., но по сути любые расходы для юр.лица жио значит он по сути заплатил. На на часть расходов уменьшается налогооблагаема прибыль. Но то такое. Прибыли может и не быть вообще. А быть убыток. Сформированный и в т.ч. такими расходами
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:51
минус, но предприятие списывает этот минус в расходы и платит меньше налогов на сумму этого минуса.
по сути да, получается, что это затраты предприятия на работу, точно также как оплата работы уборщицы, охранников и т.п.
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а как тогда в книгу доход заносить?
продал товар за 1000, а на счёт банка закинула 975 грн.
в книгу писать 1000 или 975? ведь ещё и сборщики подати 5% хотят.
если писать 1000 то выходит шо продал товар за 925 грн.
это какоето издивательство 7.5 процентов увело государство и банк.
а банк ещё хочет соточк.
и есв ещё платить
на фуя ставил терминал?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:25
По идее в книгу заносить 1000 грн. Расходы у фопа на едином налоге не отражаются.
Хотя конечно интересный вопрос, если на счет зашло только 975, то налоговой будет сложно доказать, что там была 1000 грн - прийдется подключать банк или платежный сервис и поднимать их документы по операции
Может быть можно в договоре с банком это должным образом оформить. Например товар у фопа покупает банк за 975 грн и продает покупателю за 1000 грн уже банк, а не фоп... тогда претензий к фопу не должно быть
Надо у юристов и бухгалтеров консультироваться.
Додано: Чет 24 гру, 2020 06:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
При оплате тепла по моему городу через кабинет этого поставщика, то на счёт приходит сумма за вычетом комиссии. Раньше про эту комиссию писал сам поставщик открыто, но потом эту запись убрал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:12
то понятно, я просто уточнил
Кешбечные карты!
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