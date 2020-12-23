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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1320132113221323 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 180 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 252 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 131 Всього голосів : 984 Додано: Чет 24 гру, 2020 11:53 Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group



На суму більш ніж 1 млн гривень за 6 місяців поповнили свої рахунки клієнти UKRSIBBANK – власники карток New Card – через мережу терміналів Easy Pay.



UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам без комісії поповнювати картки банку у 15 000 платіжних терміналах EasyPay по всій Україні завдяки взаємовигідному партнерству між банком та фінтех-компанією.



«UKRSIBBANK продовжує удосконалювати послуги для клієнтів банку. Якщо у вас готівка, наш банк пропонує додатковий спосіб легко поповнювати свою New card через термінали завдяки нашому новому партнеру EasyPay, – зазначив Костянтин Лежнин, заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group. – Ми залучаємо до співпраці нових партнерів і тим самим розширюємо спектр сервісів для наших клієнтів».



Щоб швидко замовити NEW Card від UKRSIBBANK, отримати унікальні можливості та користуватися мережею терміналів EasyPay потрібно завантажити додаток UKRSIB online App Store або Google Play, поставити відмітку як новий клієнт, надати фотографію, заповни коротку онлайн-анкету та обрати зручний спосіб отримання картки.



«Ми раді надати нашим клієнтам, власникам карт New Card від UKRSIBBANK, можливість швидкого поповнення карт без додаткових витрат. Для поповнення достатньо обрати сервіс UKRSIBBANK, ввести номер картки та внести готівку. Кошти будуть доступні вже за декілька секунд. Поповнювати картку готівкою через термінали EasyPay надзвичайно зручно – ми найбільша в Україні мережа платіжних терміналів, які розташовані майже в усіх, навіть невеликих населених пунктах України та працюють 24/7», – коментує Антон Авраменко, керівник департаменту PAY фінтех-компанії EasyPay.



Дізнавайтесь більше про NEW Card та можливості отримувати кешбек за розрахунки карткою в мережі інтернет.

Довідка про компанію:

EasyPay — найбільший небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online та через мобільні додатки. Понад 15 млн українців сплачують більше 3 500 послуг в 15 000 платіжних терміналів, в мережі інтернет та у смартфоні. EasyPay надає широкі можливості онлайн оплат за допомогою віртуальної карти та мобільних додатків, а також інноваційні офлайн-рішення оплат за допомогою технології Bluetooth. Інтернет-еквайринг від EasyPay надає ринку широкий вибір способів оплат готівкових та безготівкових платежів, технологічний процесинг з можливістю сплітування, холдування, платежів та відповідає сучасним світовим протоколам безпеки VISA, MasterCard та PCI DSS. Компанія є партнером Apple Pay та Google Pay.



Джерело:

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411954/ ​Поповнюйте без комісії свої платіжні картки UKRSIBBANK у терміналах EasyPayНа суму більш ніж 1 млн гривень за 6 місяців поповнили свої рахунки клієнти UKRSIBBANK – власники карток New Card – через мережу терміналів Easy Pay.UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам без комісії поповнювати картки банку у 15 000 платіжних терміналах EasyPay по всій Україні завдяки взаємовигідному партнерству між банком та фінтех-компанією.«UKRSIBBANK продовжує удосконалювати послуги для клієнтів банку. Якщо у вас готівка, наш банк пропонує додатковий спосіб легко поповнювати свою New card через термінали завдяки нашому новому партнеру EasyPay, – зазначив Костянтин Лежнин, заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group. – Ми залучаємо до співпраці нових партнерів і тим самим розширюємо спектр сервісів для наших клієнтів».Щоб швидко замовити NEW Card від UKRSIBBANK, отримати унікальні можливості та користуватися мережею терміналів EasyPay потрібно завантажити додаток UKRSIB online App Store або Google Play, поставити відмітку як новий клієнт, надати фотографію, заповни коротку онлайн-анкету та обрати зручний спосіб отримання картки.«Ми раді надати нашим клієнтам, власникам карт New Card від UKRSIBBANK, можливість швидкого поповнення карт без додаткових витрат. Для поповнення достатньо обрати сервіс UKRSIBBANK, ввести номер картки та внести готівку. Кошти будуть доступні вже за декілька секунд. Поповнювати картку готівкою через термінали EasyPay надзвичайно зручно – ми найбільша в Україні мережа платіжних терміналів, які розташовані майже в усіх, навіть невеликих населених пунктах України та працюють 24/7», – коментує Антон Авраменко, керівник департаменту PAY фінтех-компанії EasyPay.Дізнавайтесь більше про NEW Card та можливості отримувати кешбек за розрахунки карткою в мережі інтернет.Довідка про компанію:EasyPay — найбільший небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online та через мобільні додатки. Понад 15 млн українців сплачують більше 3 500 послуг в 15 000 платіжних терміналів, в мережі інтернет та у смартфоні. EasyPay надає широкі можливості онлайн оплат за допомогою віртуальної карти та мобільних додатків, а також інноваційні офлайн-рішення оплат за допомогою технології Bluetooth. Інтернет-еквайринг від EasyPay надає ринку широкий вибір способів оплат готівкових та безготівкових платежів, технологічний процесинг з можливістю сплітування, холдування, платежів та відповідає сучасним світовим протоколам безпеки VISA, MasterCard та PCI DSS. Компанія є партнером Apple Pay та Google Pay.Джерело: unknownurl Повідомлень: 290 З нами з: 01.10.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 12:42 unknownurl написав: M-Audio написав: Э видос как это все работает: https://youtu.be/ySH5SudRwak . Э видос как это все работает:

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Повідомлень: 2299 З нами з: 09.03.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1320132113221323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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