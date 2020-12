Додано: Чет 24 гру, 2020 11:53

​Поповнюйте без комісії свої платіжні картки UKRSIBBANK у терміналах EasyPayНа суму більш ніж 1 млн гривень за 6 місяців поповнили свої рахунки клієнти UKRSIBBANK – власники карток New Card – через мережу терміналів Easy Pay.UKRSIBBANK BNP Paribas Group надає можливість своїм клієнтам без комісії поповнювати картки банку у 15 000 платіжних терміналах EasyPay по всій Україні завдяки взаємовигідному партнерству між банком та фінтех-компанією.«UKRSIBBANK продовжує удосконалювати послуги для клієнтів банку. Якщо у вас готівка, наш банк пропонує додатковий спосіб легко поповнювати свою New card через термінали завдяки нашому новому партнеру EasyPay, – зазначив Костянтин Лежнин, заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group. – Ми залучаємо до співпраці нових партнерів і тим самим розширюємо спектр сервісів для наших клієнтів».Щоб швидко замовити NEW Card від UKRSIBBANK, отримати унікальні можливості та користуватися мережею терміналів EasyPay потрібно завантажити додаток UKRSIB online App Store або Google Play, поставити відмітку як новий клієнт, надати фотографію, заповни коротку онлайн-анкету та обрати зручний спосіб отримання картки.«Ми раді надати нашим клієнтам, власникам карт New Card від UKRSIBBANK, можливість швидкого поповнення карт без додаткових витрат. Для поповнення достатньо обрати сервіс UKRSIBBANK, ввести номер картки та внести готівку. Кошти будуть доступні вже за декілька секунд. Поповнювати картку готівкою через термінали EasyPay надзвичайно зручно – ми найбільша в Україні мережа платіжних терміналів, які розташовані майже в усіх, навіть невеликих населених пунктах України та працюють 24/7», – коментує Антон Авраменко, керівник департаменту PAY фінтех-компанії EasyPay.Дізнавайтесь більше про NEW Card та можливості отримувати кешбек за розрахунки карткою в мережі інтернет.Довідка про компанію:EasyPay — найбільший небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online та через мобільні додатки. Понад 15 млн українців сплачують більше 3 500 послуг в 15 000 платіжних терміналів, в мережі інтернет та у смартфоні. EasyPay надає широкі можливості онлайн оплат за допомогою віртуальної карти та мобільних додатків, а також інноваційні офлайн-рішення оплат за допомогою технології Bluetooth. Інтернет-еквайринг від EasyPay надає ринку широкий вибір способів оплат готівкових та безготівкових платежів, технологічний процесинг з можливістю сплітування, холдування, платежів та відповідає сучасним світовим протоколам безпеки VISA, MasterCard та PCI DSS. Компанія є партнером Apple Pay та Google Pay.Джерело: