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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:33

  greenozon написав:
  Кассандра написав:и некоторым коллегам не пришёл ключ по акции 60/600.


це за яку саме акцію йде мова, за листопад?


60 операцій - 600 гривень бонусу.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:36

  Кассандра написав:Сейчас перезвонила, сказала, что всех кого не было в списках и кто обращался с претензией - внесут в списки на выплату. Как то так
вот и здорово, а то развели тут сопли :) укрсиб решает :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:37

  jay2004 написав:
  greenozon написав:
  Кассандра написав:и некоторым коллегам не пришёл ключ по акции 60/600.


це за яку саме акцію йде мова, за листопад?


60 операцій - 600 гривень бонусу.


там по разному у всех было ... у меня было 30 операций за 600 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53

Очевигода

Зателефонували, порадили бути уважним, може і в пуші тільки прийти 90/1000 найближчим часом
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:01

wolt450
В пуше прислали какую-то билеберду, набор символов
без ссылки.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wolt450 написав:Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022


и когда такие изменения вступили в силу?
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:16

  wolt450 написав:Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022

Отлично.
А будет доначислять КБ тем у кого акция закончилась "по старому" октябрем? :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

wolt450 написав:Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Горячка так себе источник, - очень не надёжный, ждём официальной инфы в рассылке или на сайте.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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