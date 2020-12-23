60 операцій - 600 гривень бонусу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:33
60 операцій - 600 гривень бонусу.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:36
вот и здорово, а то развели тут сопли укрсиб решает
Кешбечные карты!
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:37
там по разному у всех было ... у меня было 30 операций за 600 грн.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53
Очевигода
Зателефонували, порадили бути уважним, може і в пуші тільки прийти 90/1000 найближчим часом
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:01
wolt450
В пуше прислали какую-то билеберду, набор символов
без ссылки.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
и когда такие изменения вступили в силу?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:16
Отлично.
А будет доначислять КБ тем у кого акция закончилась "по старому" октябрем?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Горячка так себе источник, - очень не надёжный, ждём официальной инфы в рассылке или на сайте.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.
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