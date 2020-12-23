дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:36
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44
І так, і ні. Сибас доволі тугий у плані оновлень. Мені торік відкрили катку та підключили кишмиш у лютому, коли на сайті ще висіло, що підключення до кінця січня. Умови на сайті оновили у другій половині лютого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|