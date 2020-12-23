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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:36

  wolt450 написав:Зателефонували, порадили бути уважним, може і в пуші тільки прийти 90/1000 найближчим часом

Теж звонили, але сказали строки невідомі
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44

  unknownurl написав:
wolt450 написав:Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Горячка так себе источник, - очень не надёжный, ждём официальной инфы в рассылке или на сайте.

І так, і ні. Сибас доволі тугий у плані оновлень. Мені торік відкрили катку та підключили кишмиш у лютому, коли на сайті ще висіло, що підключення до кінця січня. Умови на сайті оновили у другій половині лютого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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