Додано: Чет 24 гру, 2020 18:07

Обратился по поводу неполученного ключ-кода по акции 600 за 60 в чате укрсибовского приложения (т.к. Очевыгода вечно в отключке). Ответили, что 25 дней еще не прошло и ключ вам не высылали. Так шо ждите.