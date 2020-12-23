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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1323132413251326>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:36

  wolt450 написав:Зателефонували, порадили бути уважним, може і в пуші тільки прийти 90/1000 найближчим часом

Теж звонили, але сказали строки невідомі
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44

  unknownurl написав:
wolt450 написав:Не встиг закрити карту, і добре.
Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Горячка так себе источник, - очень не надёжный, ждём официальной инфы в рассылке или на сайте.

І так, і ні. Сибас доволі тугий у плані оновлень. Мені торік відкрили катку та підключили кишмиш у лютому, коли на сайті ще висіло, що підключення до кінця січня. Умови на сайті оновили у другій половині лютого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:50

  Slx написав:Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет?

Лучше всего если они програмеров выгнали которые наваяли эту бонусную систему, а тепреь не знают как остановить ее :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:50

мне горячка аналогично сказхала что все карты до 31.01.2022
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:58

могли бы и раньше продлить, я акции пропустил пока менял :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Обратился по поводу неполученного ключ-кода по акции 600 за 60 в чате укрсибовского приложения (т.к. Очевыгода вечно в отключке). Ответили, что 25 дней еще не прошло и ключ вам не высылали. Так шо ждите.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Кащей написав:25 дней еще не прошло и ключ вам не высылали.

Ответили как у них написано.
Но к сожалению ОООшка, которая организует рассылку - творит что хочет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:16

  IMPRINTER написав:мне горячка аналогично сказхала что все карты до 31.01.2022

о, норм, хорошие новости ))
02.02 надеюсь оформлю
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wolt450 написав:Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Это что карту перевыпускать не надо — программу сash-back продлили?
Или это касается касательно подключения к програми сash-back?
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MASolomko
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