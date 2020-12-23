дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
дак кину щось, 16 покаже.
і так 1000 ще не скоро
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:36
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44
І так, і ні. Сибас доволі тугий у плані оновлень. Мені торік відкрили катку та підключили кишмиш у лютому, коли на сайті ще висіло, що підключення до кінця січня. Умови на сайті оновили у другій половині лютого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:50
Лучше всего если они програмеров выгнали которые наваяли эту бонусную систему, а тепреь не знают как остановить ее
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:50
мне горячка аналогично сказхала что все карты до 31.01.2022
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Обратился по поводу неполученного ключ-кода по акции 600 за 60 в чате укрсибовского приложения (т.к. Очевыгода вечно в отключке). Ответили, что 25 дней еще не прошло и ключ вам не высылали. Так шо ждите.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ответили как у них написано.
Но к сожалению ОООшка, которая организует рассылку - творит что хочет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:16
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это что карту перевыпускать не надо — программу сash-back продлили?
Или это касается касательно подключения к програми сash-back?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, IDAN, MASolomko, ukrprom2014, vitaliy1111, Кащей і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|