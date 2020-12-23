Краще не перевипускати. Більше шансів на акції
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:35
Краще не перевипускати. Більше шансів на акції
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:04
Анекдот.
Вчера, когда жаловался в чате Укрсиба на непришедший ключ-код (300 грн за 30 транзакций), получил следующий ответ:
Т.е. Укрсиб официально подтвердил, что ключ-код не приходил.
После двух дней попыток дозвониться до Очевыгоды сегодня они перезвонили сами. И заявили: "Вам ключ-код отправлялся. Отправлялся в пуши".
Я говорю: "Активируйте его сами",мне в ответ: "ключ был до 22.12, уже активировать не можем"
На что мной было сказано: "У меня есть подтверждение от банка, что никакой ключ-код мне не поступал".
Там замялись и сказали: "ОК, сделаем еще запрос на банк... выясним". И добавила, что обычно все такие вопросы решаются в пользу клиента.
Да, уточнил насчет 100 за накопительный. Сказали: "Это будет уже в январе".
Вот такие пироги.
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я попросил все возможные каналы проверить. По словам оператора нигде отправленного кода нет - ни в СМС, ни в Вайбере, ни в приложении.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:13
Искатель
Это позор какой-то.
Складывается впечатление, что часть выделенного бюджета на эту акцию кто-то в руководстве маркетингового департа сибаса тупо скрысил. И теперь вот как пошла вонь, в ручном режиме будут затыкать рты тем кто много жалуется.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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