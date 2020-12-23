Додано: Чет 24 гру, 2020 19:04

Действительно, видим то, что вам не был отправлен ключ-код. Со своей стороны отправим запрос для уточнения и проверки информации. Ответ будет предоставлен в данном чате.

Анекдот.Вчера, когда жаловался в чате Укрсиба на непришедший ключ-код (300 грн за 30 транзакций), получил следующий ответ:Т.е. Укрсиб официально подтвердил, что ключ-код не приходил.После двух дней попыток дозвониться до Очевыгоды сегодня они перезвонили сами. И заявили: "Вам ключ-код отправлялся. Отправлялся в пуши".Я говорю: "Активируйте его сами",мне в ответ: "ключ был до 22.12, уже активировать не можем"На что мной было сказано: "У меня есть подтверждение от банка, что никакой ключ-код мне не поступал".Там замялись и сказали: "ОК, сделаем еще запрос на банк... выясним". И добавила, что обычно все такие вопросы решаются в пользу клиента.Да, уточнил насчет 100 за накопительный. Сказали: "Это будет уже в январе".Вот такие пироги.