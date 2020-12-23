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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1323132413251326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:35

  MASolomko написав:
  wolt450 написав:Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Это что карту перевыпускать не надо — программу сash-back продлили?
Или это касается касательно подключения к програми сash-back?

Краще не перевипускати. Більше шансів на акції
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:04

Анекдот.
Вчера, когда жаловался в чате Укрсиба на непришедший ключ-код (300 грн за 30 транзакций), получил следующий ответ:

Действительно, видим то, что вам не был отправлен ключ-код. Со своей стороны отправим запрос для уточнения и проверки информации. Ответ будет предоставлен в данном чате.

Т.е. Укрсиб официально подтвердил, что ключ-код не приходил.
После двух дней попыток дозвониться до Очевыгоды сегодня они перезвонили сами. И заявили: "Вам ключ-код отправлялся. Отправлялся в пуши".
Я говорю: "Активируйте его сами",мне в ответ: "ключ был до 22.12, уже активировать не можем"

На что мной было сказано: "У меня есть подтверждение от банка, что никакой ключ-код мне не поступал".
Там замялись и сказали: "ОК, сделаем еще запрос на банк... выясним". И добавила, что обычно все такие вопросы решаются в пользу клиента.

Да, уточнил насчет 100 за накопительный. Сказали: "Это будет уже в январе".
Вот такие пироги.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ответили как у них написано.
Но к сожалению ОООшка, которая организует рассылку - творит что хочет.
Я попросил все возможные каналы проверить. По словам оператора нигде отправленного кода нет - ни в СМС, ни в Вайбере, ни в приложении.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:13

Искатель
Это позор какой-то.
Складывается впечатление, что часть выделенного бюджета на эту акцию кто-то в руководстве маркетингового департа сибаса тупо скрысил. И теперь вот как пошла вонь, в ручном режиме будут затыкать рты тем кто много жалуется.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:30

Насколько я помню, после оформления карты должно прийти сообщение, что кешбэк подключен? Или он автоматом подключается?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:35

  ishvara написав:Насколько я помню, после оформления карты должно прийти сообщение, что кешбэк подключен? Или он автоматом подключается?

В течение суток должно прийти сообщение.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:42

ishvara утром следующего дня приходит смс о подключении
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:14

  MASolomko написав:
  wolt450 написав:Гарячка офіційно підтвердила про дію кеш-беку для всіх карт, незалежно від дати підключення, до 31.01.2022
Это что карту перевыпускать не надо — программу сash-back продлили?
Или это касается касательно подключения к програми сash-back?


кстати да - это вопрос, что именно продлили? Период когда при открытии карты подключается кешбек или действие кешбека по картам с уже активированным кешбеком? или и то и другое?

можно будет переоткрыть карту в ноябре-декабре 2021 года, чтобы еще на год кешбек был? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На красном уточнили в чате: Зображення
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