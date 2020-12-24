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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
То есть уже не придется переоткрывать карту?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:56
2XL на сайте пока все по старому...
Кешбечные карты!
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:32
Подскажите пожалуйста,как настроить смартфон на прием пуш-сообщений в мобильном приложении Укрсиба? Это надо,чтоб был постоянный доступ в интернет? И в мобильном приложении Укрсиба надо зарегиться, и чтоб оно было круглосуточно активно? Или можно например раз в день зайти в интернет, затем в приложение Укрсиба, и пуш придет? Смарт на ночь выключать нельзя?
П.С- раньше не пользовалась пушами, вся инфа от Укрсиба приходила смс-ками.Теперь поняла,что стоит этот пуш на ссылку с ключ-кодом пропустить-и капец)
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Додано: Чет 24 гру, 2020 21:47
larnic я получаю смс и все было четко
Кешбечные карты!
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:47
New card - снимают 1% за перевод личных средств на карту другого банка. В тарифах этого не увидел. Или не там смотрел?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:50
Аналогично. По одной учётке в начале ноября истёк год, но было предложение о 1000 за 90 операций, поэтому переоткрытие не делал ещё. По поводу продления нужно наверное персменеджера подергать, может и успеем ещё набить операции в декабре для получения 500 грн.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 21:52
Там сразу это было прописано, поэтому выход бесплатно только по СЭП
Вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Чет 24 гру, 2020 21:53
velvet
уже нашёл...
блиаха-муха, савсЭм забыл про этот финт
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:10
Я тоже получала смс раньше....
Но ссылку на акцию кешбек 600грн за 60 оплат они рассылали только пушем.
И мне очевыгода доказывала,что по условиям акции мне надо было настроить пуши, а если я этого не сделала- они не виноваты, и повторно они не будут отправлять, ни пушем, ни смс-ками. Рассылка была ОДИН раз 22 декабря пушем.
А если до этого вы не пользовались мобильным приложением, и раньше все отлично приходило смс-ками - ничего слышать не хотела..
Поэтому хочу настроить эти пуши и не знаю как это сделать, что не пропустить его.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
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