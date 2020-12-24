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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1324132513261327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

То есть уже не придется переоткрывать карту?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3515
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 227 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:56

2XL на сайте пока все по старому...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2721
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:32

Подскажите пожалуйста,как настроить смартфон на прием пуш-сообщений в мобильном приложении Укрсиба? Это надо,чтоб был постоянный доступ в интернет? И в мобильном приложении Укрсиба надо зарегиться, и чтоб оно было круглосуточно активно? Или можно например раз в день зайти в интернет, затем в приложение Укрсиба, и пуш придет? Смарт на ночь выключать нельзя?
П.С- раньше не пользовалась пушами, вся инфа от Укрсиба приходила смс-ками.Теперь поняла,что стоит этот пуш на ссылку с ключ-кодом пропустить-и капец)
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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З нами з: 15.12.13
Подякував: 350 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:47

larnic я получаю смс и все было четко
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:47

New card - снимают 1% за перевод личных средств на карту другого банка. В тарифах этого не увидел. Или не там смотрел?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 977
З нами з: 27.05.15
Подякував: 154 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:50

  MASolomko написав:УкрСиббанк под конец года хорошо так разщедрился :) Благодаря квестовым акциям карту задержал с перевыпуском, а тут и новость подспела :D

Единственное не ясно то ли сейчас можно успеть за декабрь нарубать, то ли ждать SMS и потом рубать.

Из-за козней ПУМБа УкрСиббанк вспоминал )))

Аналогично. По одной учётке в начале ноября истёк год, но было предложение о 1000 за 90 операций, поэтому переоткрытие не делал ещё. По поводу продления нужно наверное персменеджера подергать, может и успеем ещё набить операции в декабре для получения 500 грн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:52

  swan forever написав:New card - снимают 1% за перевод личных средств на карту другого банка. В тарифах этого не увидел. Или не там смотрел?

Там сразу это было прописано, поэтому выход бесплатно только по СЭП
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:53

velvet
уже нашёл...
блиаха-муха, савсЭм забыл про этот финт
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 977
З нами з: 27.05.15
Подякував: 154 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:10

  omb написав:larnic я получаю смс и все было четко

Я тоже получала смс раньше....
Но ссылку на акцию кешбек 600грн за 60 оплат они рассылали только пушем.
И мне очевыгода доказывала,что по условиям акции мне надо было настроить пуши, а если я этого не сделала- они не виноваты, и повторно они не будут отправлять, ни пушем, ни смс-ками. Рассылка была ОДИН раз 22 декабря пушем.
А если до этого вы не пользовались мобильным приложением, и раньше все отлично приходило смс-ками - ничего слышать не хотела..
Поэтому хочу настроить эти пуши и не знаю как это сделать, что не пропустить его.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 245
З нами з: 15.12.13
Подякував: 350 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 1324132513261327
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