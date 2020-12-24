Додано: Чет 24 гру, 2020 21:32

Подскажите пожалуйста,как настроить смартфон на прием пуш-сообщений в мобильном приложении Укрсиба? Это надо,чтоб был постоянный доступ в интернет? И в мобильном приложении Укрсиба надо зарегиться, и чтоб оно было круглосуточно активно? Или можно например раз в день зайти в интернет, затем в приложение Укрсиба, и пуш придет? Смарт на ночь выключать нельзя?

П.С- раньше не пользовалась пушами, вся инфа от Укрсиба приходила смс-ками.Теперь поняла,что стоит этот пуш на ссылку с ключ-кодом пропустить-и капец)