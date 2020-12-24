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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:05

- Значит такс, наш запланированный маркетинговый бюджет уже подходит к концу! Что делать?
- Покроем из бюджета за 2021-й, недолго осталось ведь.
- Наш бюджет именно за следующий год заканчивается уже сейчас!
...
- Тогда давайте продлим кешбек-программу 21-го года на 22й...
- Ну такое.
- ...А ежемесячный кешбек будем высылать "до 16-го" пуш-кодами, которые нужно ввести до конца дня!
- ГЕНИАЛЬНО! Тогда может даже вложимся в остаток бюджета на это + таблетки валидола службе поддержки! Так и делаем с)
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Повідомлень: 793
З нами з: 23.07.18
Подякував: 252 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 1325132613271328
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