- Значит такс, наш запланированный маркетинговый бюджет уже подходит к концу! Что делать?
- Покроем из бюджета за 2021-й, недолго осталось ведь.
- Наш бюджет именно за следующий год заканчивается уже сейчас!
...
- Тогда давайте продлим кешбек-программу 21-го года на 22й...
- Ну такое.
- ...А ежемесячный кешбек будем высылать "до 16-го" пуш-кодами, которые нужно ввести до конца дня!
- ГЕНИАЛЬНО! Тогда может даже вложимся в остаток бюджета на это + таблетки валидола службе поддержки! Так и делаем с)